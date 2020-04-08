Продлят ли учебный год в школах Челябинска 2020
Многие ученики и родители обеспокоены тем, продлят ли учебный год в школах Челябинска. Из-за коронавируса уже перенесены экзамены, а дети учатся на дистанционном обучении, которое может не охватить всю программу.
Как отметил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, сейчас изменений в учебном году не планируется. Во многом, это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в регионе.
— Каких-то преждевременных решений, подчеркиваю, принимать не будем по поводу продления учебного года или отмены чего-то. Если не выдадим программу во вторых классах — нагоним в третьем, ничего страшного нет, — рассказал министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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