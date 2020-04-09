2020-04-09T04:03:51+03:00
Общество

«Антисептик по цене португальского вина»: жителей Челябинской области шокируют новые цены

Популярные во время пандемии товары продолжают дорожать
Ирина КАРЕЛИНА
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«Антисептик по цене португальского вина»: жителей Челябинской области шокируют новые цены. Фото: группа «ЧП ДТП Златоуст» в ВК«Антисептик по цене португальского вина»: жителей Челябинской области шокируют новые цены. Фото: группа «ЧП ДТП Златоуст» в ВК
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Лимоны и чеснок по 500 руб. за килограмм, имбирь — по 2000. Цены на популярные сейчас — во время эпидемии коронавируса — продукты взлетели в разы. И продолжают расти. В этот раз жителя Челябинской области удивил антисептик по 500 руб. за литр.

— Впервые в истории антисептики достигли стоимости португальского вина, — подписал он свое фото в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.

Подписчики паблика верно подметили: чем больше спрос, тем выше цены.

— Надо прекратить покупать эти продукты. Все равно ни лимон, ни имбирь от коронавируса не помогают. А руки можно просто мыть с мылом, — пишут люди в соцсети.

Напомним, общественники Златоуста обратились в УФАС с просьбой разобраться, из-за чего так взлетели цены на лимоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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