«Нужно работать»: Алексей Текслер рассказал о коронавирусе в Челябинской области на Первом канале

9 Апр 2020 2020-04-09T07:12:25+03:00

Ведущего удивило, что за минувшие сутки в регионе не было новых подтвержденых случаев COVID-19

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В среду, 8 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал участником ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Со студией он общался по видеосвязи.

Ведущий Олег Шейнин рассказал зрителям, что на Южном Урале действуют одни из самых жестких мер по сдерживанию COVID-19. Видимо, из-за этого за минувшие сутки в регионе не выявлено свежих случаев заражения.

Алексей Текслер заметил на это, что в регионе стараются соблюдать самоизоляцию. Однако более половины населения работают, предприятиям пришлось усилить дезинфекцию.

— Принял решение до 19 апреля продлить ограничения в регионе, хотя многие области на каникулах до мая. Нужно работать, — заявил Алексей Текслер.

Большинство заболевших в Челябинской области, по словам губернатора переносят COVID-19 в легкой форме. Несколько человек уже поправились и чувствуют себя хорошо. Тем не менее регион собирается закупить дополнительные аппараты ИВЛ.

— Наша задача — противодействовать распространению коронавируса, — отметил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU