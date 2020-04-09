Про запас. В Челябинской области готовят резерв коек для больных коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T07:27:23+03:00

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В регионе введен режим всеобщей самоизоляции до 19 апреля. Сформирован список предприятий, деятельность которых не остановлена и сейчас.

Пациентов с COVID-19 готовы принять 1065 больничных коек . Всего к 24 апреля в 15 больницах появится 2 435 мест. К каждому месту подведен кислород; учтено число аппаратов ИВЛ.

Власти поддерживают тех, кому особенно нелегко. Действуют не только федеральные, но и региональные выплаты. Предложение губернатора — дополнительная помощь матерям, самостоятельно воспитывающим детей, многодетным семьям. В нашей области 46,5 тыс. человек получат по пять тыс. руб.

Для одиноких инвалидов старше 65 лет будут подготовлены продуктовые наборы. Таких в области 40 тыс. человек.

— Направим из бюджета области 105 млн рублей для дополнительных стимулирующих выплат не только медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом и группам риска, а также остальному персоналу. Включая водителей скорой помощи, лаборантов, технический персонал, — сказал Алексей Текслер.

По расчетам властей Южного Урала, выплаты получат 5 610 человек. В том числе, в стационаре — 1488 человек, в поликлинике; службе скорой помощи — 4122 человек. За март 2020 года выплаты получили 596 человек

ИСТОЧНИК KP.RU