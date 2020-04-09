Самоизоляция не спасла от клещей: в Челябинской области уже укушены 22 человека
В Челябинской области раньше обычного проснулись клещи. От их укусов уже пострадали 22 человека. Среди укушенных восемь детей.
К медикам обратились жители Миасса, Копейска, Магнитогорска, Челябинска, а также Коркинского и Еманжелинского районов.
— В 2019 году на эту дату было всего лишь три пострадавших, — замечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.
Кладбища, парки, скверы в Челябинской области скоро начнут обрабатывать от клещей. Однако южноуральцам и самим стоит проявлять бдительность. Если вы собираетесь выбраться на природу, заправьте брюки в носки: клещи не ползают сверху вниз — добраться до ваших ног им будет трудно. Также используйте аэрозоли, они отпугивают клещей. Не забывайте осматривать себя и домашних животных — иногда снять клеща удается до того, как он присосался.
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ИСТОЧНИК KP.RU