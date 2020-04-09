Аэропорт Кургана отменил все авиарейсы до конца апреля
Аэропорт Кургана прекращает работу с 9 апреля и до конца месяца. Здание аэропорта все это время будет закрыто. Такое сообщение вывешено на сайте воздушной гавани. Возобновить работу аэропорт планирует с 1 мая.
Узнать причину отмены всех рейсов не удалось: в справочной и в кассах аэропорта никто не берет трубку.
Судя по всему, ограничения вызваны сложной обстановкой в стране из-за коронавируса и с резким сокращением пассажиропотока.
В Курганской области подтверждены три случая заражения коронавирусом. Чаще всего из Кургана жители Зауралья летали в Москву, а там сегодня сотни зараженных.
Аэропорт Челябинска продолжает работать и отправлять самолеты по всей стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU