Эльбрусу Нигматуллину пришлось отбиваться от посетительниц алкомаркета в Челябинске

9 Апр 2020 2020-04-09T09:53:30+03:00

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Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин, заявивший о переезде в Уфу, на днях был замечен в магазине «Красное & Белое» в Металлургическом районе Челябинска. Его узнали местные дамы и попытались сделать селфи. Но спортсмен отвернулся и спрятал лицо.

Небольшой инцидент так и остался бы достоянием маленького магазина, но обиженные гражданки решили припозорить Эльбруса в социальных сетях.

— Мы тоже оттуда, откуда вы родом! И просто хотели сфотографироваться. А вы повели себя некрасиво: прятали лицо, начали говорить, что женаты. Мы в курсе. Просто хотели сфотографироваться. Корону нужно снимать, когда ходите в магазин, — упрекнули Эльбруса девушки ЧМЗ в социальных сетях.

На этот раз силач не стал прятаться и ответил дамам публично.

— Уважаемые девушки ! Я очень ценю ваше внимание ко мне, но у меня есть личные границы. Я не фотографируюсь в обнимку с нетрезвыми людьми в разгар коронавируса, — прокомментировал он ситуацию коротко на своей личной странице во «Вконтакте».

Нигматуллина поддержали его подписчики.

— Эльбрус, вы очень хороший и позитивный человек! И это ваше право — фотографироваться или нет с кем-то. А девушкам нужно вести себя достойно, а не кидаться на человека. Мне бы стыдно было писать такое, тем более в группу!

— Даже без режима самоизоляции люди должны иметь чувство такта и уважения к другим. Вы поступили правильно.

Многие выложили под постом свои фото с Эльбрусом, лишний раз доказав, что он открытый для общения человек. Просто девушки, на самом деле, выбрали не то место и не то время.

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ИСТОЧНИК KP.RU