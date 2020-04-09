Алексей Текслер о коронавирусе у своего пресс-секретаря: «Это всем предостережение»
Сегодня утром Сергей Зюсь получил второй положительный результат на коронавирус из новосибирского «Вектора». Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер на утреннем брифинге.
В федеральную статистику, где у Челябинской области второй день ноль новых зараженных, Сергей не попал, но глава региона, как и обещал, дал журналистам самую оперативную информацию.
— Вирус находит любые бреши, Сергей никуда не выезжал. Это всем предостережение соблюдать режим самоизоляции, — сказал губернатор.
К счастью, у всех в окружении Сергея Зюся, включая журналистов и самого губернатора, отрицательные результаты на COVID-2019. Тем не менее, Алексей Текслер изолировался от семьи.
Сейчас пресс-секретарь губернатора находится в больнице. Говорит, что чувствует себя хорошо, температуры нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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