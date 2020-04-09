Актер из Челябинска за 30 лет собрал уникальную армию оловянных солдатиков

9 Апр 2020 2020-04-09T11:02:38+03:00

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64-летний актер театра «Манекен» Валерий Жеребцов 30 лето собирает солдатиков. В его коллекции больше шестисот различных фигурок из олова и бронзы.

Собирать свое войско Валерий начал еще в 90-х. Впервые железных солдатиков он увидел в Санкт-Петербурге, куда ездил на гастроли с Челябинским театром драмы. Теперь в его коллекции есть не только не только маленькие человечки с танками, самолетами, но и животные, домики, пушки, крепость и даже железная яблоня. И все изготовлено в масштабе 1 к 72. Высота солдатиков не превышает 2,5 см.

И его солдатики. Фото: hornews.com.

— Как-то мне в руки попал миниатюрный вьетнамский солдат. Вместо ботинок на его ногах были сандалии. Я присмотрелся, и увидел, что у солдата четко виден каждый пальчик. Не всем мастерам удается вылить настолько мелкие детали, но когда удается, это приводит меня в восторг, — рассказал Валерий журналистам сайта hornews.com.

Жеребцов признается, что солдатики помогаю ему расслабиться после работы.

Близкие с пониманием относятся к увлечению Валерия Жеребцова и часто дарят ему эксклюзивные фигурки. Правда, жить огромной армии приходится в прихожей — в комнаты солдатиков и пушки не пускает жена актера.

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ИСТОЧНИК KP.RU