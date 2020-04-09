Работа в Челябинске в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

9 Апр 2020 2020-04-09T12:21:27+03:00

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Из-за коронавируса южноуральцы начали массово искать работу. Мы узнали, какие вакансии есть на рынке и куда обращаться за помощью.

Главное управление по труду и занятости населения заявило, что в банке данных более 22 тысяч вакансий. Прицениться к ним можно на портале «Работа в России», где размещены все вакансии государственной службы занятости.

Помимо этого, можно обращаться на крупные работные сайты России, например, на hh.ru.

— По сравнению с февралем 2020 года в марте количество вакансий сократилось на 1%, но конкуренция на одно рабочее место стала немного выше и составляет в среднем около шести резюме на место, — говорят эксперты hh.ru.

В марте вырос спрос в таких сферах:

— госслужба, НКО (+118% к февралю);

— добыча сырья (+43%);

— домашний персонал (+25%);

— безопасность (+17%);

— медицина, фармацевтика (+15%).

Спрос снизился в таких сферах, как:

— страхование (-24% к февралю);

— спорт, фитнес, красота (-19%);

— юристы (-18%);

— автобизнес (-11%);

— управление персоналом, тренинги (-11%).

— Какая-то деятельность приостановлена, какие-то компании заняли выжидательную позицию, третьи ищут рабочие руки на будущее. Однако даже в тех сферах, которые пострадали сильнее всего, вакансии не исчезли полностью. Например, в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в Челябинской области и сейчас более трехсот вакансий, — замечают в hh.ru.

Многие ищут работы на время. Для таких людей на сайте hh.ru появился раздел «Подработка» — в нем уже более 1700 вакансий для Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU