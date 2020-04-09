2020-04-09T12:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасите от детей! В Челябинске мамы-одиночки на удаленке не могут сдать чад в садики

Дежурных групп все больше, но в них берут не всех
Ольга АНТОНОВА
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Мама-одиночка на удлаленке и дите под боком - сложная схема! Фото: Фотобанк Лори.Мама-одиночка на удлаленке и дите под боком - сложная схема! Фото: Фотобанк Лори.
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В Челябинской области все больше дежурных групп в детсадах для воспитанников, родители которых работают даже во всеобщий режим самоизоляции. Если в начале карантина в области в детсадах работали по две-три дежурные группы, с четырьмя - пятью воспитанниками (итого 1343 ребенка), то к 8 апреля родители сдали в дежурные группы уже 3866 детей.

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Цифры озвучил губернатор Алексей Текслер 9 апреля на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.

В затруднительном положении мамы-одиночки, работающие на удаленке. В дежурные группы детей не берут: мама-то дома. Дети скачут по дому и про маме, отвлекают от работы. Может, открыть сады в привычном формате, для всех?

— Открывать садики в штатном режиме — значит подвергать педагогов, детей и их семьи опасности. Ограничительные меры - очень жесткая необходимость. Органы управления образованием в муниципалитетах рассматривают частные случаи, но исключения редки. Иначе любые профилактические меры утратят эффективность, — ответили в региональном минобре.

Напомним, в регионе властями определен список предприятий, которые не ушли на карантин и открыты при условии жесткого соблюдения санитарных требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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