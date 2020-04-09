2020-04-09T13:35:16+03:00
Происшествия

Шрам на руке помог раскрыть убийство 10-летней давности в Челябинской области

Преступника нашли в тюрьме
Лидия ПЕСКОВА
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Преступника отдадут под суд спустя десять лет.Преступника отдадут под суд спустя десять лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе 2010 года неизвестный расправился с женщиной из Челябинска. Даму нашли в ее же квартире. Рядом валялся осколок зеркала. Им убийца и ударил женщину 40 раз. Подозреваемого не нашли, дело вскоре закрыли. Спустя долгие годы оперативники все же вышли на его след.

— В ноябре 2019 года уголовное дело возобновили. Следствию удалось доказать причастность к убийству 40-летнего мужчины. Для этого провели ряд экспертиз, в том числе генетическую. На руке убийцы, к тому же, сохранился шрам от пореза осколком зеркала, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела возобновлено. Мужчина написал явку с повинной. Он рассказал, что познакомился со своей жертвой случайно и убил женщину во время пьяной ссоры.

Сейчас подозреваемый находится в колонии, куда его посадили на 10 лет за наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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