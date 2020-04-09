Эскиз новой аллеи на Северо-Западе Челябинска обсуждают в Челябинске

9 Апр 2020 2020-04-09T14:50:15+03:00

Высказать свое мнение может каждый

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Через год на улице 40-летия Победы, на участке от Братьев Кашириных до Университетской набережной, разобьют аллею. Черновой эскиз уже готов. Горожан просят оценить проект и внести свои замечания.

— У нас достаточно времени, чтобы тщательно разработать проект. Основные архитектурные решения, конечно, должны принимать специалисты. Но есть много частных моментов, которые видны людям, бывающим в тех местах. Нам важно услышать их предложения и замечания, — заявил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Выразить свое мнение в течение двух недель можно здесь.

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— При это важно не переборщить с наполнением, чтобы не растянуть стройку на несколько лет, — замечает Егоров.

Это черновой эскиз.

После доработки эскиза голосование по финальному варианту пройдет голосование на портале «Активный житель 74».

Благоустройство пустыря начнется в 2021 году. Здесь появится аллея с пешеходными дорожками и много интересных архитектурных решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU