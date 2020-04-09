2020-04-09T15:34:24+03:00
Общество

Оплата ЖКХ в Челябинске и области в период самоизоляции: где можно оплатить оффлайн и как воспользоваться онлайн-услугами

Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Где в Челябинске оплатить ЖКХ во время самоизоляции.Где в Челябинске оплатить ЖКХ во время самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

До конца 2020 года в России не будут начислять пени на долги ЖКХ. Но платить по счетам лучше вовремя, так как низкие сборы могут парализовать работу коммунальных предприятий. Как внести плату за ЖКХ в период самоизоляции?

Челябинцам предлагают на выбор несколько способов.

1. Непосредственно на сайтах компаний, которые оказывают коммунальные услуги.

Центр коммунального сервиса (вывоз мусора)

МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение)

Уралэнергосбыт

УСТЭК-Челябинск

МУП ЧКТС

2. На почте по системе «Город». Почты работают с понедельника по пятницу, субботы объявлены выходными. По субботам дежурят лишь несколько отделений.

3. В пунктах приема платежей системы «Город». Сейчас они открыты не все. Актуальный список можно найти на сайте «Челябинвестбанка».

4. В банках по системе «Город» — при этом может взиматься комиссия.

5. На сайте gorod74.ru, в мобильных приложениях «Город 74» и «Интерсвязь», в интернет-банке InvestPay Челябинвестбанка, а также в банкоматах и терминалах «Челябинвестбанка».

Сейчас комиссию за платеж не берут, если вы расплачиваетесь картой «Челябинвестбанка». После 13 апреля в мобильном приложении «Город 74» коммунальные платежи станут бесплатными для держателей карт других банков. С платежей за мобильную связь все равно будут брать комиссию.

Таким образом сегодня можно оплатить ЖКХ в Челябинске в период самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Николаев поблагодарил врачей Коммунарки за лечение
После смерти жителя Магнитогорска от пневмонии на карантин отправили целый подъезд
«Мама с бабушкой будут в восторге»: пресс-секретарю губернатора Челябинской области с подтвержденным COVID-2019 позвонила Елена Малышева
Больше автобусов: в Челябинске увеличат число машин на популярных маршрутах
Стас Михайлов пожертвует свою плазму для больных коронавирусом
Защитит ли от короны: помогает ли пресс-секретарю президента блокатор от вирусов
Где купить «Комсомольскую правду» в Челябинске
Оплата ЖКХ в Челябинске и области в период самоизоляции: где можно оплатить оффлайн и как воспользоваться онлайн-услугами
Уральцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам