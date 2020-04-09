Оплата ЖКХ в Челябинске и области в период самоизоляции: где можно оплатить оффлайн и как воспользоваться онлайн-услугами

9 Апр 2020 2020-04-09T15:34:24+03:00

Где в Челябинске оплатить ЖКХ во время самоизоляции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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До конца 2020 года в России не будут начислять пени на долги ЖКХ. Но платить по счетам лучше вовремя, так как низкие сборы могут парализовать работу коммунальных предприятий. Как внести плату за ЖКХ в период самоизоляции?

Челябинцам предлагают на выбор несколько способов.

1. Непосредственно на сайтах компаний, которые оказывают коммунальные услуги.

Центр коммунального сервиса (вывоз мусора)

МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение)

Уралэнергосбыт

УСТЭК-Челябинск

МУП ЧКТС

2. На почте по системе «Город». Почты работают с понедельника по пятницу, субботы объявлены выходными. По субботам дежурят лишь несколько отделений.

3. В пунктах приема платежей системы «Город». Сейчас они открыты не все. Актуальный список можно найти на сайте «Челябинвестбанка».

4. В банках по системе «Город» — при этом может взиматься комиссия.

5. На сайте gorod74.ru, в мобильных приложениях «Город 74» и «Интерсвязь», в интернет-банке InvestPay Челябинвестбанка, а также в банкоматах и терминалах «Челябинвестбанка».

Сейчас комиссию за платеж не берут, если вы расплачиваетесь картой «Челябинвестбанка». После 13 апреля в мобильном приложении «Город 74» коммунальные платежи станут бесплатными для держателей карт других банков. С платежей за мобильную связь все равно будут брать комиссию.

Таким образом сегодня можно оплатить ЖКХ в Челябинске в период самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU