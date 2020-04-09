9 Апр 2020 2020-04-09T15:48:02+03:00

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Новостей становится все больше. Кто-то любит следить за событиями в режиме онлайн, а кому-то привычнее взять в руки газету. Печатная версия всегда под рукой, в ней публикуется только то, что достойно внимания, а еще она не «зависнет», в отличие от гаджетов. Рассказываем, где купить «Комсомольскую правду» в Челябинске.

ТОЧКИ ПРОДАЖ

Мы делаем все возможное, чтобы во время самоизоляции вы не остались без «Комсомолки». Нашу газету можно купить в популярных торговых сетях Spar, «Дикси», «Магнит», «Ашан», а теперь еще в «Ленте» и «Чебаркульской птице».

Как и прежде «Комсомолку» можно купить в киосках «Роспечать» и «Вечерний Челябинск», а также отделениях Почты России.

СОВСЕМ СКОРО

«Комсомолка» появится в онлайн-каталоге «Ленты» и ее можно будет заказать с доставкой. Также планируется начать продажу в сетях «Пятерочка» и «Монетка».

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА

Вы можете подписаться на нашу газету через сайт, по СМС и QR коду, а также через Почту России и Сбербанк Онлайн. Более подробная инструкция — по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU