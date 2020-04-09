2020-04-09T15:47:59+03:00
Общество

Защитит ли от короны: помогает ли пресс-секретарю президента блокатор от вирусов

Дмитрий Песков не использует маски, а предпочитает дезинфицирующий бейдж
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Необычный бейдж пресс-секретарь носит на встречах с журналистамиНеобычный бейдж пресс-секретарь носит на встречах с журналистамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Блокатор от вирусов — именно это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков использует для личной защиты в период пандемии. Модный аксессуар выглядит как бейдж, однако действительно ли он защитит от новой инфекции.

Большинство подобных устройств, несмотря на разный срок службы и стоимость, работают по одному и тому же принципу.

— Суть в том, что у этих бейджиков внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол вокруг бейджа и, соответственно, вокруг человека, который носит его на себе, — цитируют журналисты KP.ru ведущий программы «Чудо техники» на НТВ и врач Сергей Малоземов.

Как выяснили специалисты, необычное устройство действительно эффективно только в идеальных условиях — хлор попросту неустойчив. В случае использование на улице, бейдж практически бесполезен, да и может быть вреден для детей.Даже один из самых серьезных производителей блокаторов — Национальный исследовательский университет ИТМО — позиционирует свой продукт как профилактический препарат для обеззараживания воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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