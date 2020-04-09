Стас Михайлов пожертвует свою плазму для больных коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T16:04:44+03:00

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Прошедший лечение от пневмонии музыкант Стас Михайлов пожертвует свою плазму для помощи больным с коронавирусом. Несмотря на отрицательный результат на инфекцию, в крови певца оказались полезные антитела.

Как сообщают журналисты KP.ru, недавно Михайлов прошел лечение от вирусной пневмонии. В своем обращении к подписчикам, музыкант попросил тщательнее относиться к симптомам болезней, а также рассказал о том, что, несмотря на отсутствие коронавируса, его кровь может помочь больным COVID-19 — согласно некоторым исследованиям в плазме переболевших содержатся противовирусные антитела, которые могут помочь в лечении.

— Друзья обо мне заботятся, поэтому предоставили мне тест. Одна полоса — здоров, две — болен, три — переболел и есть антитела. Результат — три полоски. Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, — рассказал певец.

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ИСТОЧНИК KP.RU