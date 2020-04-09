Больше автобусов: в Челябинске увеличат число машин на популярных маршрутах

9 Апр 2020 2020-04-09T16:27:22+03:00

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Специально для тех, кто работает: в Челябинске начнут выводить больше автобусов на популярные маршруты. Несмотря на низкий пассажиропоток, специально для работников предприятий 13 апреля на дороги выйдет 51 автобус.

— Сейчас количество пассажиров существенно снизилось, тем не менее, есть предприятия, где идет непрерывный цикл, сотрудники ежедневно ходят на работу. Поэтому самые востребованные маршруты мы усиливаем, — рассказал директор ООО «ОГТ» Дмитрий Холод.

Существенные изменения коснутся автобусов под номерами № 31, 34, 71: на маршруты выпустят четыре машины большого класса. Кроме того, для работников ЧМК также изменено расписание. Теперь последний автобус будет отъезжать от 2-й Павелецкой в 20:25.

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ИСТОЧНИК KP.RU