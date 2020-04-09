2020-04-09T17:18:09+03:00
Общество

Игорь Николаев поблагодарил врачей Коммунарки за лечение

Певец контактировал с больным коронавирусом Львом Лещенко
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Певец перед болезнью виделся с заболевшим COVID-19 Львом ЛещенкоПевец перед болезнью виделся с заболевшим COVID-19 Львом ЛещенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Результат отрицательный: Игоря Николаева, которого привезли в Коммунарку из-за пневмонии, выписали из больницы. Оба анализа не подтвердили наличие коронавируса.

Певец также передал свои благодарности врачам через свою личную страничку в Instagram. Музыкант, не только перечислил своих медработников поименно, но и также сопроводил свой пост фотографией из больницы.

— Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, — цитируют слова Николаева журналисты KP.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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