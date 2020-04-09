Игорь Николаев поблагодарил врачей Коммунарки за лечение
Результат отрицательный: Игоря Николаева, которого привезли в Коммунарку из-за пневмонии, выписали из больницы. Оба анализа не подтвердили наличие коронавируса.
Певец также передал свои благодарности врачам через свою личную страничку в Instagram. Музыкант, не только перечислил своих медработников поименно, но и также сопроводил свой пост фотографией из больницы.
— Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, — цитируют слова Николаева журналисты KP.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU