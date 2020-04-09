Количество заболевших коронавирусом в России выросло за десять тысяч

9 Апр 2020 2020-04-09T17:59:58+03:00

Тесты можно пройти в 200 государственных лабораториях и 22 частных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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1459 — именно столько россиян за сутки заразились коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 50 регионах. Общее число заболевших превысило десять тысяч человек.

— Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, — цитируют журналисты KP.ru оперативный штаб по предотвращению коронавируса.

Больше всего инфицированных в Москве — 857 новых пациентов. Следом идут Подмосковье — 199 инфицированных, Санкт-Петербург - 44 человека, Ленинградская область — 18 заболевших, Республика Коми — 31, Владимирская область — 24, Краснодарский край — 20, Астраханская область — 16, Ивановская область — 13, Тульская область — 12. В остальных регионах страны зафиксировано от 1 до 10 новых случаев.

В оперативном штабе добавили, что за сутки погибло 76 человек, выздоровели 698. Кроме того, в России было проведено более миллиона тестов.

— Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности, — рассказали в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU