«Антикоронавирусную фотосессию» в гречке устроила фотограф из Челябинской области
Снимки девушки, засыпанной гречкой, выложила на своей странице в ВК фотограф из Миасса Гульнара Крайнова. Она назвала это «антикоронавирусная фотосессия».
— Так вот куда вся греча с прилавков делась, — шутят в комментариях подписчики.
— Да тут всего 2 кг., — отвечает Гульнара.
А ведь не только необычно, но и красиво! Фото: Гульнара Крайнова.
Как так? Ведь на фото кажется, что это целое море гречки.
В доказательство своих слов Гульнара прислала нашему корреспонденту бэкстейдж фотосессии.
— Подружка принесла две пачки гречки. Вырезали дырку в картонке. Вот и все. В процессе съемки ни одна гречка не пострадала, — шутит Гульнара.
Бэкстейдж фотосессии. Фото: Гульнара Крайнова.
А ее друзья подыгрывают: «А можно нам такую же фотосессию, только в туалетной бумаге?»
А это сама Гульнара.
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ИСТОЧНИК KP.RU