10 Апр 2020 2020-04-10T05:00:37+03:00

«Антикоронавирусную фотосессию» в гречке устроила фотограф из Челябинской области. Фото: Гульнара Крайнова.

Все удивляются, узнав, сколько крупы понадобилось на съемку

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Снимки девушки, засыпанной гречкой, выложила на своей странице в ВК фотограф из Миасса Гульнара Крайнова. Она назвала это «антикоронавирусная фотосессия».

— Так вот куда вся греча с прилавков делась, — шутят в комментариях подписчики.

— Да тут всего 2 кг., — отвечает Гульнара.

А ведь не только необычно, но и красиво! Фото: Гульнара Крайнова.

Как так? Ведь на фото кажется, что это целое море гречки.

В доказательство своих слов Гульнара прислала нашему корреспонденту бэкстейдж фотосессии.

— Подружка принесла две пачки гречки. Вырезали дырку в картонке. Вот и все. В процессе съемки ни одна гречка не пострадала, — шутит Гульнара.

Бэкстейдж фотосессии. Фото: Гульнара Крайнова.

А ее друзья подыгрывают: «А можно нам такую же фотосессию, только в туалетной бумаге?»

А это сама Гульнара.

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ИСТОЧНИК KP.RU