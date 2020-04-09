Ремонтом фасада челябинского физкультурного вуза заинтересовались следователи

9 Апр 2020 2020-04-09T19:16:43+03:00

Подрядчик может быть причастен и к другим схожим преступлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинске задержали директора компании, которая занималась ремонтом фасада Уральского государственного университета физкультуры. Бизнесмена обвиняют в даче взятки сотруднику вуза.

Как сообщили в Следственном комитете Челябинской области, задержанный передал 500 тысяч рублей одному из работников университета. При этом, это должна была быть только первая часть от всех предлагаемых денег. Всего взятка должна была составить 5 миллионов рублей.

— Взятка предоставлялась за совершение в его пользу и пользу представляемой им коммерческой организации действий по отказу от расторжения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания ФГБОУ «УралГУФК», а так же за подписание актов о приемке выполненных работ по указанному государственному контракту, — рассказали в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу — о взятке следователям рассказал тот же сотрудник УралГУФКа. В расследовании также участвует УФСБ России по Челябинской области. Не исключено, что задержанный может быть причастен и к другим схожим преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU