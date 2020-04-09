2020-04-09T19:16:43+03:00
Происшествия

Ремонтом фасада челябинского физкультурного вуза заинтересовались следователи

Подрядчика обвинили во крупных взятках
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Подрядчик может быть причастен и к другим схожим преступлениямПодрядчик может быть причастен и к другим схожим преступлениямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске задержали директора компании, которая занималась ремонтом фасада Уральского государственного университета физкультуры. Бизнесмена обвиняют в даче взятки сотруднику вуза.

Как сообщили в Следственном комитете Челябинской области, задержанный передал 500 тысяч рублей одному из работников университета. При этом, это должна была быть только первая часть от всех предлагаемых денег. Всего взятка должна была составить 5 миллионов рублей.

— Взятка предоставлялась за совершение в его пользу и пользу представляемой им коммерческой организации действий по отказу от расторжения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания ФГБОУ «УралГУФК», а так же за подписание актов о приемке выполненных работ по указанному государственному контракту, — рассказали в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу — о взятке следователям рассказал тот же сотрудник УралГУФКа. В расследовании также участвует УФСБ России по Челябинской области. Не исключено, что задержанный может быть причастен и к другим схожим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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