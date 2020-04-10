В Челябинске раздолбили стену в квартире, чтобы достать из вентиляции кота

10 Апр 2020 2020-04-10T06:49:12+03:00

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5 апреля из стены в квартире дома по ул. Барбюса раздалось мякунание. Поначалу люди и внимания не обратили: весна, кошки на улице о люби кричат. Но муркины вопли становились все истошнее, и жильцы позвонили в управляющую компанию: нужно проверить вентиляцию! Но коммунальщики отмахивались: «Вам кажется», «Покричит, да успокоится, он на крыше сидит».

Крики перешли в хрип. Встревоженных жильцов поддержали зоозащитники. По звуку установили, что кот сидит в вентиляционной шахте в квартире на первом этаже, в районе санузла. Провалился с крыши? Скинули живодеры? По воплям одна из соседок узнала своего Ваську. Народ переживал: умрет от стрессов, от обезвоживания, от голода. Хозяйка квартиры решительно кивнула головой: стену — ломать!

Накануне, на четвертые сутки заточения, к спасательной операции подключилась управляющая компания. Перфоратором в стене выдолбили лаз размером меньше альбомного листа. В облаке пыли увидели кота.

Ветосмотр показал: тяжелых травм нет. Только клык и коготь сломаны.

Пришлось долбить стену. Но это - мелочи. Главное, кот жив! Фото: Дмитрий Анисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU