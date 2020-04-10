2020-04-10T08:17:36+03:00
Спорт

«Трактор» откажется продлевать контракт с Антоном Глинкиным и еще пятью игроками

Инсайды от агентов хоккеистов
Алексей МИКУШИН
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В сезоне 2017/2018 Антон Глинкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», после чего перешел в «Трактор». Фото: hctraktor.orgВ сезоне 2017/2018 Антон Глинкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», после чего перешел в «Трактор». Фото: hctraktor.org
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Официально соглашения хоккеистов с клубами завершаются 30 апреля. До этой даты дирекция не распространяет информацию о продлении или прерывании контрактов. Однако в СМИ уже обсуждают дальнейшую судьбу игроков. Сведения идут от агентов, которые представляют интересы хоккеистов.

Так, стало известно, что «Трактор» не намерен продлевать контракты с целым рядом игроков, форвардами Сергеем Коньковым, Никитой Комаровым, канадцем Эндрю Кейлофом, Антоном Глинкиным и Андреем Поповым, а также с голкипером Станиславом Галимовым. В клубе эту информацию пока не подтверждают. Вместе с тем, те же агенты утверждают, что «Трактор» готов предложить новые контракты форвардам Ярославу Косову и Никите Щербаку.

Кстати, на днях игроки «Трактора» запустил акцию помощи ветеранам команды. Хоккеисты сами закупают продукты и развозят их по домам тех, кто прежде выступал за челябинскую команду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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