«Не трожь мое!». В Челябинске автохамы протестуют против эвакуации машин от контейнерных площадок

10 Апр 2020 2020-04-10T08:05:28+03:00

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Во время всеобщей самоизоляции наши дворы превратились в парковки. Машины бросают у контейнерных площадок, мешая вывозу отходов. Оставлять переполненными баки нельзя: с каждым днем все теплее. Потому каждое утро мусоровозы отправляются в рейс в сопровождении машин ДПС и бригад эвакуаторов.

Припаркованные у баков автомобили отправляются на штрафстоянку. Причем, «заметают» не всех: только тех, которые блокируют работу многотонных машин. Например, накануне, 9 апреля, на платные стоянки увезли три машины.

— Заезжать по нескольку раз, чтобы проверить, уехали ли автомобили, у мусоровозов возможности нет. Эвакуаторы действуют четко по закону. Иные автолюбители страшно возмущаются, кричат, требуют оставит машину на месте. «Забывая» или «не видя» запрещающего парковку знака, который есть на каждой контейнерной площадке, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации.

В мэрии пообещали, что эвакуация автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок,и продолжится.

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ИСТОЧНИК KP.RU