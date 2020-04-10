2020-04-10T11:22:36+03:00
Общество

В Челябинске полицейские сделали агитки о самоизоляции в стиле СССР

Плакаты транслируют по всему городу, чтобы напомнить жителям о необходимости профилактики
Валентина ВАГАНОВА
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На плакатах снимки сотрудников полицейского главка, обработанные в «Фотошопе».На плакатах снимки сотрудников полицейского главка, обработанные в «Фотошопе».Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Челябинские полицейские разработали агитационные плакаты, призывающие жителей соблюдать режим самоизоляции. К делу подошли креативно, плакаты сделали в лучших традициях СССР: яркие изображения, призывные жесты, агитирующие надписи: «Лучшая рекомендация — самоизоляция!», «Скажем — НЕТ страху и панке» и другие.

— Советские плакаты призывали к единению. Сейчас россиянам также нужно объединиться в борьбе с коронавирусом, в свою очередь, мы благодарны гражданам, которые соблюдают меры безопасности и остаются дома. Таких людей не мало, поскольку в городе значительно уменьшился пешеходный и автомобильный трафик, — рассказали изданию Hornews.com в ГУ МВД России по Челябинской области.

Плакаты транслируют на светодиодных экранах по всему Челябинску, чтобы напомнить горожанам о важности соблюдения карантинных мер.

Плакаты транслируют на светодиодных экранах по всему Челябинску. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Плакаты транслируют на светодиодных экранах по всему Челябинску.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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