Жители Челябинска начали танцевать в социальных сетях

10 Апр 2020 2020-04-10T16:20:57+03:00

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Челябинский театр современного танца Ольга Пона запустил танцевальный флешмоб в социальных сетях, сообщает сайт «Полит74».

Танцовщики предлагают какую-то танцевальную фразу, а любой желающий может ее повторить или же показать что-то оригинальное.

— Представляете, что означает для танцовщиков, привыкших к ежедневному интенсивному физическому труду, сидеть дома? Это пытка третьей степени! Вот наши артисты и придумали некий аттракцион в группе «ВКонтакте». Это способ разговора, способ коммуникации, только невербальный, — говорит Ольга Пона.

Свои движения уже показали Дмитрий Чегодарь, Степан Баннов, Рафаэль Тимербаков...

Флешмоб дублируют в инстаграме.

Также театр выкладывает в соцсети свои спектакли. И строит планы на будущее. Коллектив готовит три постановки: «Игроки», «Светлые образы» и «Дюймовочка».

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ИСТОЧНИК KP.RU