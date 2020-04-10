Больше зелени: на благоустройство центра Челябинка нашли подрядчика

10 Апр 2020 2020-04-10T17:24:59+03:00

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97,6 миллиона рублей — именно столько архитектурная студия «Петербургский ландшафт» получит на озеленение центральных улиц Челябинска. Компания выиграла аукцион, снизив первоначальную цену в 122 миллиона рублей.

По информации на сайте госзакупок, в торгах также участвовал подрядчик «Стройтех». Фирма уже занимается уборкой улиц в Центральном и Советском районах Челябинска. Кроме того, в аукционе также участвовала екатеринбургская компания «Гарден-ЕК».

Ранее аукцион был отменен. Из-за решения заказчика — комитета дорожного хозяйства городской администрации — торги были закрыты через два дня после начала приема заявок от подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU