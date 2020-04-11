Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео

11 Апр 2020 2020-04-11T15:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 апреля, во время дезинфекции дороги на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных водитель такси влетел в полицейский автомобиль. Сотрудники ДПС сопровождали технику, которая обрабатывала город перекисью водорода, но таксист, видимо, не заметил спецтехнику и не стал уступать дорогу.

Момент аварии попал на камеру, на видео регулировщик запрещает проезд, но водитель игнорирует его сигналы, из-за чего сталкивается с автомобилем ДПС. От удара иномарку разворачивает на 180 градусов.

Техника для дезинфекции улиц не пострадала, и несмотря на ДТП, продолжила работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772519" frameborder="0"></iframe> Момент аварии на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных попала на видео. Видео: vk.com/clubdtp.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU