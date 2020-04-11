Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео
В пятницу, 10 апреля, во время дезинфекции дороги на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных водитель такси влетел в полицейский автомобиль. Сотрудники ДПС сопровождали технику, которая обрабатывала город перекисью водорода, но таксист, видимо, не заметил спецтехнику и не стал уступать дорогу.
Момент аварии попал на камеру, на видео регулировщик запрещает проезд, но водитель игнорирует его сигналы, из-за чего сталкивается с автомобилем ДПС. От удара иномарку разворачивает на 180 градусов.
Техника для дезинфекции улиц не пострадала, и несмотря на ДТП, продолжила работу.
Момент аварии на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных попала на видео. Видео: vk.com/clubdtp.
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ИСТОЧНИК KP.RU