2020-04-11T15:48:37+03:00
Происшествия

Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео

ДТП произошло во время дезинфекции улиц
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/chp_chelФото: vk.com/chp_chel
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 апреля, во время дезинфекции дороги на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных водитель такси влетел в полицейский автомобиль. Сотрудники ДПС сопровождали технику, которая обрабатывала город перекисью водорода, но таксист, видимо, не заметил спецтехнику и не стал уступать дорогу.

Момент аварии попал на камеру, на видео регулировщик запрещает проезд, но водитель игнорирует его сигналы, из-за чего сталкивается с автомобилем ДПС. От удара иномарку разворачивает на 180 градусов.

Техника для дезинфекции улиц не пострадала, и несмотря на ДТП, продолжила работу.

Момент аварии на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных попала на видео. Видео: vk.com/clubdtp.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске начали сносить лишние заборы
«Коронавирус щадит Россию»: врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «русском чуде»
Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео
В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек
Улицы Челябинска патрулирует 400 сотрудников полиции
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб
В Челябинской области к 75-летию Победы ветеранам подарили просроченные консервы
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у шести человек
Челябинцы поддержали популярный челлендж #pillowchallenge
В Кургане ввели электронные пропуски
Во время карантина житель Челябинской области пожарил шашлыки на балконе
Центр Челябинска украсят яблони и кизильники
Лечение Надежды Бабкиной обходится в 25 тысяч рублей в сутки
Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул
Многодетная мать из Озерска попросила отменить школьную аттестацию
Больше зелени: на благоустройство центра Челябинка нашли подрядчика
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник ее отца из Праги в Россию
Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции
В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя Магнитогорска
Влетел в столб: в Челябинске произошло серьезное ДТП
Жители Челябинска начали танцевать в социальных сетях
Открытие сезона охоты 2020 в Челябинской области: перенесут ли из-за коронавируса
Оставила людей без жилья: прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата-риелтора
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Общественники подозревают в дефиците медицинских масок недобросовестных работников аптек
Челябинский аэропорт будет работать только вечером и ночью