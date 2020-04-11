2020-04-11T17:13:57+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирус щадит Россию»: врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «русском чуде»

Почему в России заболеваемость ниже, чем в Германии?
Ангелина ЗАКИРОВА
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Александр Мясников рассказал о «русском чуде»Александр Мясников рассказал о «русском чуде»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему россиянам не страшен коронавирус. Об этом сообщает KP.ru

Александр Мясников считает, что коронавирус щадит россиян, к такому выводу врач приходит, сравнивая статистику заболеваемости в России и Германии.

— В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн, — рассказал Александр Мясников.

Эксперт предполагает, что все дело в прививке БЦЖ, и подчеркивает, что заболеваемость среди Восточных немцев не высока, потому что в ГДР вакцина БЦЖ тоже была обязательной.

Александр Мясников, считает, что зарубежная медицина даже при ее возможностях все равно не готова к экстремальным условиям, что и показал коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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