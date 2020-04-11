В Челябинске мужчина поджег автомобиль из-за ревности
Злоумышленник облил припаркованную иномарку неизвестной жидкостью, а потом поджег. Так мужчина хотел отомстить бывшей девушке, испортив автомобиль ее нового молодого человека. Но оказалось, что леговушка ему не принадлежит.
— Полицейскими установлено, что мотивом совершения преступления стала ревность. Мужчина хотел отомстить своей бывшей возлюбленной и поджог автошину, на которой передвигался ее новый сожитель, однако автомобиль принадлежит не ему, а его знакомой, которая и обратилась с заявлением в полицию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На мстителя завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU