В Челябинск ветврачу Карену Даллакяну привезли истощенных медвежат

12 Апр 2020 2020-04-12T07:17:01+03:00

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Срочная новость прилетела из зооприюта «Спаси меня!». В ночь на 12 апреля сюда привезли трех маленьких истощенных бурых медвежат.

— Волонтеры из Тюмени добирались до Челябинска 15 часов, — рассказал руководитель приюта, ветврач Карен Даллакян корреспонденту КП-Челябинск. — Вместе с мишками они преодолели более 400 километров пути. Детенышам около двух месяцев. Это два брата и сестренка.

Волонтеры рассказали, что топтыжек нашли в тундре в Ханты-Мансийском автономном округе жители Югры, столицы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Малыши истощены: в этом возрасте они еще сосут мамкино молоко, взрослая пища им не подходит.

— Скорее всего, медведицу убили браконьеры. Медвежата черных охотников не волновали, — говорит Карен. — Сейчас они накормлены, мы их поместили на карантине. Разработаем план по возвращению сирот в дикую природу.

сирота истощены. В пути они провели 15 часов. Фото: Кристина ВЫСОЦКАЯ.

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ИСТОЧНИК KP.RU