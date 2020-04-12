Пьяный нарушитель режима самоизоляции оштрафован в Челябинской области
В Челябинской области полиция продолжает штрафовать нарушителей режима полной самоизоляции. Так в Кусе участковый наказал мужчину, который вышел на улицу без уважительной причины. А в Кыштыме наряд постовых остановил пьяного нарушителя.
На него составили два протокола — за нарушение режима самоизоляции и появления нетрезвым в общественном месте. В суде постановили наказать южноуральца штрафом в 15 тысяч рублей.
— Напоминаем гражданам об обязательном соблюдении режима самоизоляции и рекомендуем без крайней необходимости не покидать места жительства. Полицейские призывают ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Отметим, что покидать дома можно для поездки на работу, в магазин, аптеку, больницу или выгула собаки не далее чем в 100 метрах от дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU