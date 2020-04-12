2020-04-12T09:26:38+03:00
Общество

Пьяный нарушитель режима самоизоляции оштрафован в Челябинской области

Его наказали на 15 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области продолжают выписывать протоколы за нарушение самоизоляции.В Челябинской области продолжают выписывать протоколы за нарушение самоизоляции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области полиция продолжает штрафовать нарушителей режима полной самоизоляции. Так в Кусе участковый наказал мужчину, который вышел на улицу без уважительной причины. А в Кыштыме наряд постовых остановил пьяного нарушителя.

На него составили два протокола — за нарушение режима самоизоляции и появления нетрезвым в общественном месте. В суде постановили наказать южноуральца штрафом в 15 тысяч рублей.

— Напоминаем гражданам об обязательном соблюдении режима самоизоляции и рекомендуем без крайней необходимости не покидать места жительства. Полицейские призывают ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что покидать дома можно для поездки на работу, в магазин, аптеку, больницу или выгула собаки не далее чем в 100 метрах от дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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