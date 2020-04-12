2020-04-12T14:30:40+03:00
Звезды

Директор певицы Булановой рассказал о ее здоровье после госпитализации

У звезды подозрение на инсульт
Андрей АБРАМОВ
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Татьяна Буланова лежит в кардиологии.Татьяна Буланова лежит в кардиологии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Советскую и российскую звезду эстрады накануне увезли на скорой в Санкт-Петербурге. У певицы подозрение на инсульт. Корреспонденты kp.ru дозвонились до концертного директора певицы. Оказалось, что пока волноваться не о чем.

— Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся — переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник — в медицинском центре имени Алмазова, — цитирует сайт kp.ru директора певицы Константин Сергеев.

Буланова лежит в медцентре им. Алмазова. Больница специализируется на заболеваниях кардиологического профиля. Своевременно обращение к врачам позволило нивелировать риски для певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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