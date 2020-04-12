2020-04-12T15:14:31+03:00
Общество

Фельдшер скорой из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом

Ему банально не хватило качественных средств защиты
Андрей АБРАМОВ
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Врач скорой из Новосибирская заразился коронавирусом.Врач скорой из Новосибирская заразился коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске инфекцию COVID-2019 подхватил фельдшер скорой. Результаты нескольких анализов показали положительный результат. В карантине он оказался после контакта с зараженной пациенткой.

Сотрудник скорой рассказал, что у них были средства защиты, но довольно примитивные. Например, те же одноразовые маски, скорее, защищают пациента, нежели врача.

— Я знал, что защиты как таковой нет. Ходил, возмущался, чтобы дали респираторы хотя бы. Но на тот момент у руководства якобы не было возможности их купить, — цитирует слова фельдшера Дмитрия наши коллеги из КП-Новосибирск.

Сотрудник доставил в больницу около 20 пациентов с подозрением на «ковид», но лишь у одной подтвердился вирус. Она-то и заразила врача.

— Единственное, о чем переживаю: где деньги брать? Моя девушка работает неофициально и она — в инфекционной больнице, потому что контактировала со мной. То есть сейчас у нее нет заработка — никакого. У нас кредиты и прочее.

По состоянию на 12 апреля в России зафиксировано свыше 15 тысяч положительных диагнозов на коронавирус. В Челябинске за минувшие сутки добавилось три условно-положительных пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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