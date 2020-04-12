В Челябинской области скончался известный депутат, который создал стратегическое оружие

12 Апр 2020 2020-04-12T17:06:28+03:00

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В Челябинской области скончался Александр Соболев. Ему было 84 года. В научных кругах его знают, как одного из создателей ракетного вооружения стратегического назначения. Он свыше 30 лет работал в Конструкторском бюро машиностроения им. Макеева в Миассе. О смерти инженера сообщило Законодательное собрание области.

— Большую роль в жизни Александра Алексеевича всегда занимала общественно-политическая деятельность. В 1959-1963 годах он избирался членом бюро Челябинского обкома и горкома ВЛКСМ, в дальнейшем работал заместителем секретаря парткома КБ машиностроения, избирался депутатом Миасского городского Совета народных депутатов, а в 2000 году возглавил Миасский городской комитет КПРФ, — рассказали в ЗСО.

С 2005 по 2010 год Соболев был депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Курировал вопросы соцподдержки, охраны здоровья, защиты прав детей.

— Принципиальность, чувство долга и умение смело отстаивать свою позицию всегда отличали Александра Алексеевича в его работе как депутата Законодательного Собрания. Смерть Александра Алексеевича — большая утрата для всех, кто знал его и работал с ним. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — гласит некролог на официальном сайте ЗСО.

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ИСТОЧНИК KP.RU