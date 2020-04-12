Стилист Александр Васильев рассказал, что из «коронавирусной» больницы в Коммунарке его отпустят через неделю
Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев оказался в московской инфекционной клинике в Коммуарке с подозрением на коронавирус. Однако если осложнений не будет, отпустить его домой врачи обещали уже через 7 дней.
— Температура в норме, прохожу лечение, — рассказал Васильев корреспондентам kp.ru.
Васильеву 61 год. С собой в палату он взял ноутбук. Говорит, что больше ни в чем не нуждается, работает удаленно. Интересно, что скорую помощь стилисту вызвала Елена Малышева. Диагноз коронавирус у него пока не подтвержден.
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ИСТОЧНИК KP.RU