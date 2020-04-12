2020-04-12T15:39:21+03:00
Звезды

Стилист Александр Васильев рассказал, что из «коронавирусной» больницы в Коммунарке его отпустят через неделю

«Комсомольская правда» дозвонилась известному ведущему
Андрей АБРАМОВ
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Александра Васильева госпитализировали с подозрением на коронавирус.Александра Васильева госпитализировали с подозрением на коронавирус.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев оказался в московской инфекционной клинике в Коммуарке с подозрением на коронавирус. Однако если осложнений не будет, отпустить его домой врачи обещали уже через 7 дней.

— Температура в норме, прохожу лечение, — рассказал Васильев корреспондентам kp.ru.

Васильеву 61 год. С собой в палату он взял ноутбук. Говорит, что больше ни в чем не нуждается, работает удаленно. Интересно, что скорую помощь стилисту вызвала Елена Малышева. Диагноз коронавирус у него пока не подтвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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