Из-за замыкания в люстре в Челябинске загорелась квартира на Северо-Западе
Днем 12 апреля диспетчеру пожарной охраны пришло сообщение от жителей многоэтажки на Чичерина. В подъезде пахло гарью. На место отправили пожарный наряд.
— Сотрудники обнаружили сильное задымление в одном из подъездов. Было сформировано два звена: для эвакуации и спасения жителей, а также ликвидации возгорания. В итоге на свежий воздух в сопровождении пожарных, в том числе при помощи спасательных комплектов, выведено 15 человек из них шестеро детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Все эвакуированные — жители третьего этажа, где находился очаг возгорания. По предварительным данным, все произошло из-за замкнушей проводки в люстре. Челябинка, находясь на кухне со своими детьми — 1,5 года и 5 лет, почувствовала запах гари из комнаты. Когда зашла в помещение — горел палас посреди комнаты.
— Решается вопрос о госпитализации женщины и ее полуторагодовалого ребенка. В самой квартире ликвидировано горение вещей, — добавили в чрезвычайном ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU