2020-04-12T15:59:15+03:00
Происшествия

Из-за замыкания в люстре в Челябинске загорелась квартира на Северо-Западе

Пожарные эвакуировали 15 человек
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Пожар уничтожил вещи в комнате.Пожар уничтожил вещи в комнате.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Днем 12 апреля диспетчеру пожарной охраны пришло сообщение от жителей многоэтажки на Чичерина. В подъезде пахло гарью. На место отправили пожарный наряд.

— Сотрудники обнаружили сильное задымление в одном из подъездов. Было сформировано два звена: для эвакуации и спасения жителей, а также ликвидации возгорания. В итоге на свежий воздух в сопровождении пожарных, в том числе при помощи спасательных комплектов, выведено 15 человек из них шестеро детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Все эвакуированные — жители третьего этажа, где находился очаг возгорания. По предварительным данным, все произошло из-за замкнушей проводки в люстре. Челябинка, находясь на кухне со своими детьми — 1,5 года и 5 лет, почувствовала запах гари из комнаты. Когда зашла в помещение — горел палас посреди комнаты.

— Решается вопрос о госпитализации женщины и ее полуторагодовалого ребенка. В самой квартире ликвидировано горение вещей, — добавили в чрезвычайном ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы наплевали на самоизоляцию: фоторепортаж с оживших улиц
Священник рассказал, как встретить Пасху дома
Свыше 20 тысяч жителей Челябинской области сдали тест на коронавирус
Священник рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса
Из-за замыкания в люстре в Челябинске загорелась квартира на Северо-Западе
Стилист Александр Васильев рассказал, что из «коронавирусной» больницы в Коммунарке его отпустят через неделю
В Челябинской области скончался известный депутат, который создал стратегическое оружие
Фельдшер скорой из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
Многострадальное граффити девушки с караваем в центре Челябинска вновь перерисовали
Директор певицы Булановой рассказал о ее здоровье после госпитализации
Заподозрили коронавирус: в Челябинске ищут пассажиров рейса из Москвы
В разгар коронавируса в Челябинске предлагают уникальную работу, за которую еще нужно заплатить
Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей
Пьяный нарушитель режима самоизоляции оштрафован в Челябинской области
Инвалиды сшили маски для общества слепых в Челябинске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года: новых случаев нет
Ветеринар из Челябинска приютил медвежат-сирот
В Челябинск ветврачу Карену Даллакяну привезли истощенных медвежат
В Челябинске мужчина поджег автомобиль из-за ревности
Как не получить крупный штраф за выход из дома
В Челябинске начали сносить лишние заборы
«Коронавирус щадит Россию»: врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «русском чуде»
Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео
В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек
За соблюдением режима самоизоляции в Челябинске следят 400 полицейских
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб