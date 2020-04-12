2020-04-12T16:10:59+03:00
Общество

Священник рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса

Отец Иоанна Тераудс ответил на популярный вопрос прихожан
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Верующие задаются вопросом, можно ли крестить детей, когда в мире свирепствует коронавирус?Верующие задаются вопросом, можно ли крестить детей, когда в мире свирепствует коронавирус?Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Последние дни в России резко растет число заболевших коронавирусом. На фоне этого патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть службы по телевизору. Уже известно, что на время пасхальных богослужений храмы столицы будут закрыты для прихожан.

Корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов спросил у настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» отца Иоанна Тераудса о том, стоит ли отложить крещение детей в столь непростое время.

— В России укоренилась практика крестить детей раннем возрасте, однако это не является требованием церковного учения. Выбор однозначно будет за родителями. Нужно знать, что Церковь принимает меры по максимальному снижению риска подвергнуть здоровье малыша, родителей и гостей опасности. Так решением Священного Синода Русской Православной Церкви в период эпидемии благословляется совершать только индивидуальное Крещение с обязательной дезинфекцией купели и сменой освященной воды, — цитирует kp.ru слова Тераудса.

В заключении беседы настоятель подчеркнул, что ничего страшного в том, если родители отложат таинство крещения на пару недель. Однако в случае смертельной опасности переносить таинство не стоит. Об индивидуальном крещении стоит договориться в вашем храме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы наплевали на самоизоляцию: фоторепортаж с оживших улиц
Священник рассказал, как встретить Пасху дома
Свыше 20 тысяч жителей Челябинской области сдали тест на коронавирус
Священник рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса
Из-за замыкания в люстре в Челябинске загорелась квартира на Северо-Западе
Стилист Александр Васильев рассказал, что из «коронавирусной» больницы в Коммунарке его отпустят через неделю
В Челябинской области скончался известный депутат, который создал стратегическое оружие
Фельдшер скорой из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
Многострадальное граффити девушки с караваем в центре Челябинска вновь перерисовали
Директор певицы Булановой рассказал о ее здоровье после госпитализации
Заподозрили коронавирус: в Челябинске ищут пассажиров рейса из Москвы
В разгар коронавируса в Челябинске предлагают уникальную работу, за которую еще нужно заплатить
Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей
Пьяный нарушитель режима самоизоляции оштрафован в Челябинской области
Инвалиды сшили маски для общества слепых в Челябинске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года: новых случаев нет
Ветеринар из Челябинска приютил медвежат-сирот
В Челябинск ветврачу Карену Даллакяну привезли истощенных медвежат
В Челябинске мужчина поджег автомобиль из-за ревности
Как не получить крупный штраф за выход из дома
В Челябинске начали сносить лишние заборы
«Коронавирус щадит Россию»: врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о «русском чуде»
Столкновение такси и полицейского автомобиля попало на видео
В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек
За соблюдением режима самоизоляции в Челябинске следят 400 полицейских
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб