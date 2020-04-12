Священник рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T16:10:59+03:00

Верующие задаются вопросом, можно ли крестить детей, когда в мире свирепствует коронавирус? Фото: Андрей КАРА

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Последние дни в России резко растет число заболевших коронавирусом. На фоне этого патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть службы по телевизору. Уже известно, что на время пасхальных богослужений храмы столицы будут закрыты для прихожан.

Корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов спросил у настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» отца Иоанна Тераудса о том, стоит ли отложить крещение детей в столь непростое время.

— В России укоренилась практика крестить детей раннем возрасте, однако это не является требованием церковного учения. Выбор однозначно будет за родителями. Нужно знать, что Церковь принимает меры по максимальному снижению риска подвергнуть здоровье малыша, родителей и гостей опасности. Так решением Священного Синода Русской Православной Церкви в период эпидемии благословляется совершать только индивидуальное Крещение с обязательной дезинфекцией купели и сменой освященной воды, — цитирует kp.ru слова Тераудса.

В заключении беседы настоятель подчеркнул, что ничего страшного в том, если родители отложат таинство крещения на пару недель. Однако в случае смертельной опасности переносить таинство не стоит. Об индивидуальном крещении стоит договориться в вашем храме.

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ИСТОЧНИК KP.RU