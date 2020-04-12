Свыше 20 тысяч жителей Челябинской области сдали тест на коронавирус
На 12 апреля в Челябинской области обследовали почти 21,5 тысяч жителей на коронавирусную инфекцию. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки проведено 1015 анализов.
Исследования на COVID-2019 проводятся в девяти лабораториях в области — в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная, — сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.
На сегодня в Челябинской области подтвержден коронавирус у 42 пациентов. С начала эпидемии под наблюдением побывали свыше 14 тысяч человек.
— На 12 апреля под наблюдением остаются 1795 граждан, — уточнили Роспотребнадзоре.
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года. Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН
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8 (351) 269-77-77 — телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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