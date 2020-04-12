2020-04-12T16:22:45+03:00
Общество

Свыше 20 тысяч жителей Челябинской области сдали тест на коронавирус

Большую часть подозрительных пациентов отпустили из-под наблюдения
Андрей АБРАМОВ
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На коронавирус в Челябинске обследовано свыше 20 тысяч человек.На коронавирус в Челябинске обследовано свыше 20 тысяч человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 12 апреля в Челябинской области обследовали почти 21,5 тысяч жителей на коронавирусную инфекцию. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки проведено 1015 анализов.

Исследования на COVID-2019 проводятся в девяти лабораториях в области — в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная, — сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

На сегодня в Челябинской области подтвержден коронавирус у 42 пациентов. С начала эпидемии под наблюдением побывали свыше 14 тысяч человек.

— На 12 апреля под наблюдением остаются 1795 граждан, — уточнили Роспотребнадзоре.

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года. Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года. Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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