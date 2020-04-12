2020-04-12T16:49:41+03:00
Общество

Священник рассказал, как встретить Пасху дома

В столичных храмах ввели запрет на посещение литургий прихожанами
Андрей АБРАМОВ
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Запретить ходить в храмы Церковь не может. Но паству призывают оставаться дома.Запретить ходить в храмы Церковь не может. Но паству призывают оставаться дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В РПЦ сообщили, что по указу светских властей на богослужения в храмы Москвы и Подмосковья с 13 апреля не пустят прихожан. Не исключено, что подобная мера со временем доберется и до Челябинска. Наряду с этим верующие готовятся отмечать Пасху. Священник Павел Островский рассказал, как встретить великий праздник дома.

— Чтение Евангелия, в мире с родственниками. Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма. Главное — проводите по силам, не переругайтесь. Без мира все будет плохо. Людям нужно успокоиться и постараться вернуть мир в душу. Все богослужение наполнено словами «мир всем…». Верните мир в сердце, и Господь вас утешит, — цитирует отца Павла сайт kp.ru.

Также священник призвал никого не осуждать, а лучше помолиться за врачей и тех, кто болеет.

— Нарядите дом. Сделайте как Рождество. Хоть елку нарядите, только пасхальными украшениями. Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон. Если будет радостное настроение, то Господь утешит. Красьте яички, куличи делайте, пасхальную трапезу. Смотрите пасхальные фильмы. Все зависит от настроения, — добавил батюшка.

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Из-за «китайской заразы» свои правила пришлось менять всем. Даже православной церкви. Сначала для настоятелей храмов Священный Синод подготовил инструкцию: иконы дезинфицировать, святую воду после крещения менять. А прихожанам посоветовали не целовать крест и руки священников. Текст молитвы утвердил Патриарх Кирилл [полные тексты молитвенных прошений]

ИСТОЧНИК KP.RU

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