Священник рассказал, как встретить Пасху дома

12 Апр 2020 2020-04-12T16:49:41+03:00

Запретить ходить в храмы Церковь не может. Но паству призывают оставаться дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В РПЦ сообщили, что по указу светских властей на богослужения в храмы Москвы и Подмосковья с 13 апреля не пустят прихожан. Не исключено, что подобная мера со временем доберется и до Челябинска. Наряду с этим верующие готовятся отмечать Пасху. Священник Павел Островский рассказал, как встретить великий праздник дома.

— Чтение Евангелия, в мире с родственниками. Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма. Главное — проводите по силам, не переругайтесь. Без мира все будет плохо. Людям нужно успокоиться и постараться вернуть мир в душу. Все богослужение наполнено словами «мир всем…». Верните мир в сердце, и Господь вас утешит, — цитирует отца Павла сайт kp.ru.

Также священник призвал никого не осуждать, а лучше помолиться за врачей и тех, кто болеет.

— Нарядите дом. Сделайте как Рождество. Хоть елку нарядите, только пасхальными украшениями. Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон. Если будет радостное настроение, то Господь утешит. Красьте яички, куличи делайте, пасхальную трапезу. Смотрите пасхальные фильмы. Все зависит от настроения, — добавил батюшка.

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ИСТОЧНИК KP.RU