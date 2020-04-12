2020-04-12T19:26:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Известный российский ученый предсказал, что коронавирус останется с человечеством навсегда

Со временем инфекцией переболеют до 70% населения планеты
Андрей АБРАМОВ
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Со временем коронавирус станет чем-то вроде гриппа или ОРВИ.Со временем коронавирус станет чем-то вроде гриппа или ОРВИ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Академику РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что COVID-2019 останется с население Земли навсегда. Болезнь он сравнил с такими распространенными вирусами как грипп или простуда.

— Одно дело — победить вирус. Другое дело, что вирус останется в человеческой популяции. Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание — натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина, — цитирует слова академика сайт kp.ru.

Кроме того, ученый предрек, что у населения планеты со временем появится иммунитет к этой инфекции. Однако для этого придется пережить массовую заболеваемость — 70% всех людей на Земле. Но большинство переболеют в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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