Известный российский ученый предсказал, что коронавирус останется с человечеством навсегда

12 Апр 2020 2020-04-12T19:26:06+03:00

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Академику РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что COVID-2019 останется с население Земли навсегда. Болезнь он сравнил с такими распространенными вирусами как грипп или простуда.

— Одно дело — победить вирус. Другое дело, что вирус останется в человеческой популяции. Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание — натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина, — цитирует слова академика сайт kp.ru.

Кроме того, ученый предрек, что у населения планеты со временем появится иммунитет к этой инфекции. Однако для этого придется пережить массовую заболеваемость — 70% всех людей на Земле. Но большинство переболеют в легкой форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768478" frameborder="0"></iframe> Полная изоляция.А вы знали, что спецбоксы для больных коронавирусом шьёт фабрика в Челябинской области? Российские саркофаги спасают жизни в Китае, Корее, ОАЭ, Коста-Рике, Турции и Индонезии

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ИСТОЧНИК KP.RU