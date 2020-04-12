2020-04-12T19:37:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В интернете обсуждают метод горячего обертывания, который поможет победить коронавирус

Однако российский доктор из МГУ поставила под сомнение эффективность манипуляции
Андрей АБРАМОВ
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Метод обертывания российский врач назвала опасным.Метод обертывания российский врач назвала опасным.Фото: кадр с видео
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В соцсетях активно тиражируется ролик, в котором руководитель израильского института психосоматики Эли Тальберг рассказывает о методе помощи лечения пневмоний. Заключается он в горячем обертывании. Рецепт широко обсуждается в связи с тем, что коронавирус нередко сопровождается пневмонией, которая дает наиболее тяжелые осложнения.

«Комсомольская правда» решила разобраться — насколько этот метод эффективен. Оказалось, что его придумал профессор Абрам Залманов еще в начале прошлого века. О том, стоит ли его применять сегодня, корреспондент спросил старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ Зухру Павлову.

— Про эффект от обертываний я ничего не слышала и, мне кажется, что сейчас в условиях коронавирусной эпидемии будет просто физически людям некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь неподтвержденным эффектом. Я бы не советовала экспериментировать, потому что обертывание подразумевает изменение температуры и даже если обертывание изначально горячее, то потом оно может привести к переохлаждению. Получается, человек должен быть в сауне, чтобы не получить переохлаждение? Мне кажется, что этот метод в домашних условиях может спровоцировать снижение иммунного статуса и последующие присоединение различных, вирусных или бактериальных, инфекций, — цитирует сайт kp.ru врача.

В целом весь метод обертывания доктор Павлова назвала потенциально опасным. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями легких и многими другими заболеваниями.

Коронавирус: как спасти больного ..Метод профессора Залманова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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