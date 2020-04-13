Коронавирус в Челябинской области: даже кошки соблюдают дистанцию
Из-за коронавируса жителей Челябинской области просят не выходить из дома без особой необходимости. А если все же придется оказаться на улице или в каком-нибудь общественном месте, например, магазине, нужно соблюдать дистанцию в 1 — 1,5 метра.
— У нас во дворе даже кошки соблюдают дистанцию, — написал подписчик паблика «Копейск [В] Теме» и выложил фото.
На снимке — две уличных кошки сели на разных концах скамейки, будто специально оставили пустой середину. Актуально.
— Молодцы! Некоторые кошки — как видно, умнее людей, — комментируют пользователи соцсети.
Между тем, люди в прошлые выходные, кажется, совершенно наплевали на самоизоляцию и дистанцию. Смотрите фоторепортаж нашего корреспондента ЗДЕСЬ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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