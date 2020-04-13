13 Апр 2020 2020-04-13T05:27:28+03:00

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В соцсети попало видео: женщина выбрасывает из окна на втором этаже разные предметы. Тротуар вдоль дома уже усеян ими. Ходить там опасно. Адрес: Магнитогорск, ул. Ленинградская, 11

Жительница Магнитогорска поливает прохожих кипятком и выбрасывает из окна вещи.

— Срочно разыскиваются родственники или близкие знакомые этой гражданки. Человек представляет реальную угрозу для общества! Она поливает кипятком прохожих. Из окна летят различные предметы. Полиция дважды приезжала. Она не открывает им двери, и они уезжают, — написала местная жительница Анастасия Алипатова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Соседи предполагают, что у женщины — проблемы с психическим здоровьем. И это стало опасным для окружающих. Но отправить человека на лечение без согласия его самого или хотя бы его близких родственников — задача не из простых. Поэтому и решили разыскать родных женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU