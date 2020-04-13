2020-04-13T05:35:46+03:00
Общество

Имбирь вытесняет чеснок и лимоны в магазинах Челябинска

Предприниматели увеличили его поставки в 2,5 раза
Лидия ПЕСКОВА
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В продаже есть все, но цены кусаются.В продаже есть все, но цены кусаются.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за угрозы коронавируса часть челябинцев сделала ставку на народные средства борьбы с заразой — чеснок, лимон и имбирь. Кое-где в магазинах их теперь продают по космическим ценам. А что с поставками?

— Рынок меняется, — заявили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Предприниматели увеличили объем закупок имбиря. В апреле область им попросту завалили. С начала месяца на территорию области завезли 50 тонн свежего имбиря, что в 2,5 раза превышает объемы ввоза за аналогичный период прошлого года. Кстати, единственным импортером свежего имбиря остается Китай.

Чеснока же, напротив, привезли меньше. С начала этого поступило около 40 тонн, хотя в прошлом апреле было порядка 60 тонн. Чеснок тоже китайский.

На 13% сократились поставки лимонов — с начала года их привезли 48 тонн. Практически все лимоны едут в Челябинск из Узбекистана. Раньше из поставляли из того же Китая, но потом санитарные службы нашли в коробках из Поднебесной карантинных вредителей и поставки остановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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