13 Апр 2020 2020-04-13T05:55:00+03:00

99-летнего ветерана в Магнитогорске одарили продуктами, просроченными на несколько лет. Кадр из видео, https://vk.com/magnitkacity

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Жительница Магнитогорска ахнула, когда увидела, какой подарок преподнесли ее бабушке.

— Просто крик души! Моей бабушке — 99 лет. Она труженик тыла. В преддверии празднования 75-летия Победы ей вручили медаль. А также подарили сухпаек. Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество данного подарка, — написала Виктория в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложила видео.

99-летнего ветерана в Магнитогорске одарили продуктами, просроченными на несколько лет.

Она сняла на телефон тот самый подарок: баночка консервированной фасоли, салат из морской капусты и чай. Все продукты просрочены на несколько лет. Например, чай произведен еще аж в 2014 году. Срок годности — 18 месяцев. То есть его нужно было выбросить еще четыре года назад. Фасоль просрочена на два года и т.д.

Пользователи соцсети были в шоке и требовали назвать тех, кто делает такие подарки.

Поздравить ветерана приезжал депутат, и родственники бабушки подумали на него. Но оказалось, что тот вручил пенсионерке медаль и плед, а вот продуктовым набором ее одарила… соседка. Она, узнав, что ветерана поздравили с приближающимся праздником, решила тоже сделать приятное и схватила с полки с запасами продуктов первое, что попалось. Не посмотрела на сроки годности.

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ИСТОЧНИК KP.RU