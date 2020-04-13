Школьники Челябинской области смогут вернуться за парты уже в мае

13 Апр 2020 2020-04-13T06:43:38+03:00

Сроки экзаменов, в то же время, все же будут сдвинуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все будет зависеть от соблюдения режима самоизоляции

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Никакого дистанта: Южноуральские школьники смогут вернутся к нормальному обучению уже в мае. По словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, решение будет принято только при полном соблюдении режима самоизоляции.

— Консультируемся с руководством региона, пока мы не предполагаем что-либо менять в режиме окончания учебного года. Мы надеемся в мае выйти на нормальную учебу и закончить учебный год, — рассказал Александр Кузнецов.

Сейчас дети занимаются в дистанционном формате, однако многие семьи сталкиваются с проблемами. В некоторых не хватает компьютеров для работы и школьников, и родителей, а сами онлайн-сервисы, где и выкладывают домашние задания для школьников иногда не справляется с наплывом посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU