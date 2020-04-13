2020-04-13T06:43:38+03:00
Общество

Школьники Челябинской области смогут вернуться за парты уже в мае

Все будет зависеть от соблюдения режима самоизоляции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Сроки экзаменов, в то же время, все же будут сдвинутыСроки экзаменов, в то же время, все же будут сдвинутыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Никакого дистанта: Южноуральские школьники смогут вернутся к нормальному обучению уже в мае. По словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, решение будет принято только при полном соблюдении режима самоизоляции.

— Консультируемся с руководством региона, пока мы не предполагаем что-либо менять в режиме окончания учебного года. Мы надеемся в мае выйти на нормальную учебу и закончить учебный год, — рассказал Александр Кузнецов.

Сейчас дети занимаются в дистанционном формате, однако многие семьи сталкиваются с проблемами. В некоторых не хватает компьютеров для работы и школьников, и родителей, а сами онлайн-сервисы, где и выкладывают домашние задания для школьников иногда не справляется с наплывом посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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