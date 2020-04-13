Налет за лекарствами: в Челябинске преступник с топором напал на аптеку
Раскольников 2.0: в Челябинске налетчик в медицинской маске напал на аптеку. Вооружившись топором мужчина угрожал фармацевту и устроил настоящий разгром. Видео выложили в анонимом Instagram no_criminal.
Преступник разбил несколько витрин, однако реальная причина нападения пока неизвестна. Мужчина забрал из аптеки какую-то сумку, которую нашел за прилавком, а также что-то с полки одной из разбитых витрин.
На видеоролик уже обратили внимание в полиции. Сейчас против преступника возбуждено уголовное дело за разбой.
На аптеку в Челябинске напал новый Раскольников.Видео: no_criminal, Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU