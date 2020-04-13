Девятиклассики Челябинской области смогут отказаться от профильных экзаменов
Девятиклассникам Челябинской области не придется сдавать профильные экзамены ОГЭ для поступления в старшую школу. Соответствующие рекомендации поступили от федерального минпросвещения.
Как сообщили в министерстве образования Челябинской области, если школьники посчитают себя не подготовленными — им придется сдать только обязательные предметы ОГЭ — русский и математику. В то же время поступающие в профильные классы выпускники смогут сдать необходимые для них экзамены.
Напомним, что досрочного окончания учебного года пока не планируется. В случае улучшения ситуации с коронавирусом в регионе, школьники смогут вернуться за парты уже в мае.
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ИСТОЧНИК KP.RU