2020-04-13T08:26:08+03:00
Общество

Девятиклассики Челябинской области смогут отказаться от профильных экзаменов

Для поступления в старшие классы потребуются только годовые оценки
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Школьники боятся, что не смогут подготовиться к экзаменам без непосредственной помощи от преподавателейШкольники боятся, что не смогут подготовиться к экзаменам без непосредственной помощи от преподавателейФото: Мария ЛЕНЦ
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Девятиклассникам Челябинской области не придется сдавать профильные экзамены ОГЭ для поступления в старшую школу. Соответствующие рекомендации поступили от федерального минпросвещения.

Как сообщили в министерстве образования Челябинской области, если школьники посчитают себя не подготовленными — им придется сдать только обязательные предметы ОГЭ — русский и математику. В то же время поступающие в профильные классы выпускники смогут сдать необходимые для них экзамены.

Напомним, что досрочного окончания учебного года пока не планируется. В случае улучшения ситуации с коронавирусом в регионе, школьники смогут вернуться за парты уже в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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